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В оккупированном Крыму мертвые туши дельфинов продают на рынке (18+)

Сегодня, 13:54

Мертвые туши валяются прямо на пляжах полуострова

Фото: Pixabay

В оккупированном Крыму стало известно о незаконной продаже вяленого мяса дельфинов, которые выбросились на берег. Информацию рассказали жители полуострова вчера, 23 апреля, сообщает издание "Vesti".

По словам людей, разделанные туши дельфинов вялятся в ямах прямо на пляжах. Трупы животных собирают, разделывают на балык, вялят, и после этого продают на местных рынках. Цена, как утверждают собеседники СМИ, колышется от 600 до 800 руб. за кг (от 250 до 335 гривен соответственно).

В правоохранительных органах происшествие пока не комментируют.

Также в сети опубликовали видео и фото туш.

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Напомним, в российской Ростовской области полутораметровый дельфин выбросился на берег Таганрогского залива. Его нашли местные жители ипопытались сделать из морского млекопитающего шашлык.

Также мы рассказывали, что летом 2019 года будет проведен расширенный международный авиаучет дельфинов в Черном морес фото и видеофиксацией. Это предусмотрено специальным проектом Европейского Союза. В исследованиях, рассчитанных на два года, будут участвовать ученые из Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Монако. Кроме авиационного учета будет проведен мониторинг количества погибших дельфинов в рыболовных сетях.

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Тег рынок, Крым, мясо, дельфин

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Источник:

Вести Крым

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