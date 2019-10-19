В Одессе на получении взятки попались два офицера полиции

Копы решили получить от подозреваемого в угоне машины пять тысяч долларов

Иллюстрация / Фото: НАБУ

В Одессе два офицера полиции были задержаны на получении взятки в размере пяти тысяч долларов.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, деньги от подозреваемого в угоне автомобиля получили заместитель начальника одного из отделений полиции и оперативный уполномоченный.

Было открыто уголовное производство по статье "взятка", и сейчас решается вопрос сообщения задержанным о подозрении и избрании им меры пресечения. По данным Государственного бюро расследований, взятка передавалась через посредника – бывшего сотрудника полиции.

Полицейские были задержаны после получения второй части неправомерной выгоды в размере трех тысяч долларов, а первую часть они получили ранее.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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