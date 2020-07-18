В Одессе начали поднимать затонувший танкер (видео)

В Одессе началась операция по подъему затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи". Об этом сообщает "Думская".

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Работы у судна начались с самого утра. Сейчас между пляжем и танкером постоянно курсируют катера – они доставляют водолазов к месту.

Кроме того, на расстояние около 100 метров подошли буксиры. С их помощью судно планируют поставить на киль.

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Напомним, этот танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

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Также мы сообщали, что из судна после аварии вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона. В связи с этой ситуацией глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный заявлял, что купаться в одесском море запрещено.

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