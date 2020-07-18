Українська
$ 27,27
31,13
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

В Одессе начали поднимать затонувший танкер (видео)

18 июля, 14:19

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

На месте постоянно курсируют катера

В Одессе началась операция по подъему затонувшего еще в ноябре 2019 года танкера "Делфи". Об этом сообщает "Думская".

Реклама

Работы у судна начались с самого утра. Сейчас между пляжем и танкером постоянно курсируют катера – они доставляют водолазов к месту.

Кроме того, на расстояние около 100 метров подошли буксиры. С их помощью судно планируют поставить на киль.

В тренде
В Ровенской области снова смягчили карантин: что разрешили

Напомним, этот танкер затонул после шторма 22 ноября 2019 года. Стоявшее в акватории порта "Южный" под румынским флагом судно сорвало с якоря и отнесло в сторону Одессы. При этом судовладелец долгое время не выходил на связь, а капитан отказывался предоставлять какие-либо сведения о собственнике.

Реклама

Также мы сообщали, что из судна после аварии вытекали нефтепродукты, которые достигли пляжа "Отрада" и тянулись в сторону любимого горожанами и туристами Ланжерона. В связи с этой ситуацией глава Государственной экологической инспекции Украины Андрей Малеваный заявлял, что купаться в одесском море запрещено.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Одесса танкер пляжи поднятие

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)
Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)Украина
Несмотря на запреты: пляжи Одессы
Несмотря на запреты: пляжи Одессы "штурмуют" отдыхающие (фото)Одесса
В Одессе ужесточили карантин: что закрыли
В Одессе ужесточили карантин: что закрылиОдесса
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)
В Одесской области вспыхнула база отдыха (видео)Одесса
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на борту
В одесском порту стало на рейд судно с больными коронавирусом на бортуОдесса
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)
В Одесской области в жутком ДТП погибли шесть человек (фото)Одесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять