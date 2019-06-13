В Одессе начали "раздевать" одну из визиток города: опубликованы фото

Реставрацию Воронцовской колоннады планируют завершить до конца июля

Фото: Сегодня





















С одной из архитектурных визиток Одессы – Воронцовской колоннады – после длительного ремонта начали снимать строительные леса. Рабочие уже полностью освободили от вспомогательных конструкций крышу и занялись колоннами.

По словам чиновников, работы постараются полностью закончить через месяц-полтора, если не помешает погода или какие-либо "проблемы". А вот убрать леса обещают до конца следующей недели.

"На данный момент мы освобождаем колоннаду от лесов, так как закончены работы по кровле и потолку. Опускаемся постепенно вниз. Места стыковки колонн с лесами очищаются, зашпаклевываются. Когда это завершим, начнем заниматься и благоустройством", — рассказала начальник производственно­-технического отдела городского управления капстроительства Ольга Буц.

На финише — и облицовочные работы.

"У нас выполнены практически все работы, кроме облицовки. Наружную облицовку уже начали, по окраске большую часть уже сделали", — отметил главный инженер проекта и руководитель группы авторского надзора Сергей Тихонюк.

Также он добавил, что после реставрации при правильном уходе колоннада должна сохранить свое состояние не менее чем на 10 лет.

Напомним, к реставрации памятника архитектуры приступили еще в 2017-м в рамках работ по комплексу Воронцовского дворца. Такую продолжительность работ объясняют сложными погодными условиями.

Не облегчало задачу "ремонтное наследие" предшественников – в последнее время бельведер не реставрировали, лишь делали так называемый текущий ремонт: где-то штукатурили, где-то подкрашивали, потому наслоение краски достигало шести сантиметров. Все это реставраторы сняли, восстановив один слой штукатурки, шпаклевки и краски.

На строительной площадке говорят, что в процессе работ пытались максимально сохранить первоначальный вид бельведера, но без изменений порой было не обойтись. Например, при восстановлении части амфитеатра хотели использовать старый ракушечник, но он долгое время находился под землей и начал рассыпаться во время сушки. В итоге остатки камня передали в музей, а вместо него использовали новый.

Чиновники признают: в основу сооружения пришлось добавить бетон, однако его использовали только в одной части — заменили деревянную балку, которая соединяет все пары колонн, на бетонную.

А вот крыше наоборот постарались вернуть первозданный вид. Так, во время реставрации (поиски по архивам подтвердили эту теорию) специалисты выяснили, что изначально кровля была черной, поэтому проектировщики решили покрыть ее черным сланцем.

Когда откроют Воронцовский дворец — пока неясно. В здании "прописали" Дом детского творчества, поэтому пожарные нормы там "ссорятся" с реставрационными, что усложняет ситуацию: пожарные требуют сделать еще два выхода, а реставрационная документация этого сделать не позволяет.

Напомним, ранее мы писали о беспрецедентной реставрации Андреевской церкви в Киеве – там восстанавливают буквально каждый сантиметр здания – от фасадов до старинных икон. Реконструкцию планируется завершить в 2020 году. Храм юридически с 1968 года является музеем, а с 2001 года передан во временное пользование Украинской православной автокефальной церкви. В 2015 году срок соглашения истек.

Также мы писали, что в Андреевской церкви Киева состоялась первая архиерейская литургия, возглавляемая экзархами Вселенского патриархата.

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