В Одессе напали на водителя трамвая: что говорят в полиции

В Одессе полицейские начали уголовное производство по факту причинения телесных повреждений женщине-водителю трамвая.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел вчера, 18 января, на проезжей части на улице Старопортофранковской. У женщины возникла словесная перепалка с водителем Skoda из-за аварийно-опасной ситуации на дороге. В ходе конфликта мужчина ударил женщину рукой в лицо.
Медики диагностировали у потерпевшей ушиб мягких тканей головы. По этому поводу она обратилась с заявлением в полицию.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное легкое телесное повреждение".
В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных женщине телесных повреждений.
Ранее мы сообщали, что в Одессе водитель маршрутки напал на пассажира. Маршрутчик рассек переносицу и порвал одежду пассажиру.
Также напомним, в Киеве пьяный пассажир напал на водителя троллейбуса из-за маски.
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