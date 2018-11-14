В Одессе не хватает служителей Фемиды: из-за кадрового голода судебные процессы затягиваются на годы

Система правосудия в Одессе переживает не лучшие времена. Юристы сетуют, что рассмотрение дел затягивается, а судьи, в свою очередь, жалуются на непомерную нагрузку. "Сегодня" выяснила, к чему может привести дефицит служителей Фемиды.

Чтобы узнать реальный масштаб проблемы, мы обратились с соответствующими запросами в четыре районных суда Южной Пальмиры. Выяснилось, что первой инстанции не хватает 27 судей, а еще у 11 служителей Фемиды закончились полномочия вершить правосудие, однако за ними сохраняется рабочее место (каждые пять лет судьи должны проходить переаттестацию).

Больше всего заседаний успевает провести Киевский райсуд. Ежедневно здесь рассматривают около 200 дел. При этом в учреждении из необходимых 26 работают 23 судьи, из которых реально слушает дела 21. Меньше всего заседаний проводят в Малиновском райсуде: 27 судей за день успевают рассмотреть 160 дел. Тут вакантны три должности, а еще двое судей ждут переаттестации. Куда больший кадровый голод испытывают Суворовский и Приморский райсуды. В первом не хватает восьми служителей Фемиды, еще один из числящихся в штате пока не может вершить правосудие, так что с потоком в 150 дел в день справляются 17 судей. А во втором вакансий аж 14!

Из 26 числящихся в штате судей двое находятся в отпуске по уходу за ребенком и пятеро не имеют нужных полномочий. Оставшиеся сотрудники рассматривают за рабочий день от 20 дел до 41. К слову, чаще всего именно Приморскому суду достаются резонансные дела.

"Число указано с учетом ходатайств, которые рассматривает суд и следственные судьи в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", — пояснили в ответе на наш запрос.

Тем временем судебная реформа добавила работы судьям-следователям. Экспертизы теперь проводят только с их разрешения, что не только затягивает процесс досудебного расследования, но и усложняет рассмотрение.

"Ходатайств, которые направляются следственным судьям, стало больше, а их самих — меньше, — говорит адвокат Светлана Попова, отмечая, что это может сказаться на качестве дальнейшего рассмотрения. — Если дело идет в суд, а какое-то постановление неправильно составлено, тогда можно признать доказательство, например, обыск на основании этого постановления, недопустимым из-за мелких процедурных нюансов".

Юристы отмечают, что из-за кадрового голода судебные процессы затягиваются на годы, что также усложняет поиск истины. Как рассказал "Сегодня" адвокат Александр Нестеренко, это чревато тем, что участники рассмотрения забывают какие-то факты, а свидетели спустя полгода уже не помнят столько деталей, как непосредственно после события. Более того, в некоторых делах виновный может вовсе избежать наказания.

"Проходят сроки давности привлечения к ответственности и дело закрывается. Есть дела, которые тянутся по 5—7 лет", — пояснил нам адвокат Анатолий Робул.

АДМИНКАДРЫ И ЗАПРОСЫ

Ни в одном из районных судов Одессы нет дефицита административных кадров. Проблема состоит именно в нехватке тех сотрудников, которые могут вершить правосудие. Усложняет ситуацию и тот факт, что суды не могут искать служителей Фемиды самостоятельно и заполнять вакантные должности на свое усмотрение, ведь специалистов распределяет Высший совет правосудия и назначает гарант.

"Летом глава суда отправлял запрос о том, что у нас мало судей, и просил помочь, — рассказала нам пресс-секретарь Приморского районного суда Ольга Галина. — За последние полгода к нам командировали троих судей, двое работают в уголовной коллегии и один в гражданской".

К слову, такая проблема характерна для всей страны.

Напомним, только 8% населения Украины принимало участие в судебных заседаниях, остальные 91% населения не имеют опыта судебных разбирательств. Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятие судебной реформы и коррупции, проведенного по инициативе программы USAID "Новое правосудие" в сентябре-октябре 2018 года.

Как сообщалось, около 70% юристов положительно оценивают влияние судебной реформы на независимость судов, стабильность судебной системы Украины и повышение уровня доверия граждан к судебной власти. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе программы USAID "Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие".

Детальнее о судебной реформе можете прочитать на сайте "Сегодня" в материале: "Судебная реформа: что изменилось за два года".