В Одессе неадекватный водитель пытался заехать в супермаркет (видео)

Мужчина разбил витрину магазина, а после аварии – скрылся с места

В Одессе сегодня утром пьяный водитель Peugeot ударил "Жигули" и попытался заехать на своем автомобиле в супермаркет. Нарушителя задержали копы уже совершенно в другом районе. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

Сегодня около 9:00 на углу улиц Старопортофранковской и Тираспольской улиц водитель автомобиля Peugeot столкнулся с "Жигули". По словам копов, водитель иномарки имел явные признаки алкогольного опьянения.

Как рассказали полицейским свидетели, перед аварией пьяный водитель разбил витрину магазина и попытался въехать в супермаркет на автомобиле.

Чуть позже нарушителя остановили патрульные в другом районе города – на улице Черноморского казачества.

Патрульные составили на 26-летнего хулигана протоколы по ст.124 КУоАП (нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и по ст. 130 КУоАП (управление в состоянии опьянения), ст.122-4 (оставление места дорожно-транспортного происшествия), ст.126 (управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов на право управления), а также изъяли водительское удостоверение.

Напомним, под Киевом иностранцы под наркотиками сбили на тротуаре женщину с двумя детьми.

Также раньше сообщалось об инциденте с пьяной сотрудницей одесской мэрии.