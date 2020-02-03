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В Одессе ночью вспыхнула многоэтажка: трое погибших

3 февраля, 08:47

Трагедия произошла в Суворовском районе города

В Одессе ночью 3 февраля произошла трагедия – в огне погибли три человека. Пламя вспыхнуло в многоэтажке в Суворовском районе города.

В пресс-службе местной ГСЧС рассказали, что о пожаре им сообщили в 4:23. На место сразу же оправили спасателей. Выяснилось, что огонь охватил квартиру на втором этаже пятиэтажного жилого дома. Потушить пламя пожарным удалось в 4:52. Несмотря на их усилия, пожар успел повредить мебель и вещи домашнего обихода на площади 15 "квадратов".

Человеческих жертв избежать не удалось. В огне погибли три человека.

"К тушению привлекалось 7 человек личного состава и две единицы техники ГСЧС", - рассказали спасатели.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается.Основными причинами возникновения возгораний спасатели называют небрежность граждан и пренебрежение элементарными правилами пожарной безопасности.

Также мы писали, что Кабмин хочет в 1000 раз увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Теперь минимальный штраф за административные правонарушения будет составлять 510 гривен, а максимальный – 8500 гривен.

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Одесса спасатели многоэтажка погибшие пожары ГСЧС

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