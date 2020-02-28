В Одессе обвиняемый угрожал судьям гранатой: фото и видео

В Приморском районном суде Одессы обвиняемый угрожал взорвать себя, требуя прибытия прокурора области.

Как сообщает "Думская", инцидент произошел, когда мужчину привезли из следственного изолятора и поместили в "аквариум", – он достал гранату, выдернул чеку и пообещал взорвать себя.

"Я отсюда вообще не выйду, либо выйду в пластиковом мешке… Я буду дальше разговаривать только с прокурором области. Я требую справедливого суда и наказания лиц, виновных в допущении того, что здесь происходит", – заявил он.

В тот момент в помещении находились судьи – Виктор Иванов и Вячеслав Бондарь, а также старший конвоир.

Из здания суда немедленно эвакуировали работников и посетителей, а территорию – оцепили. Позже силовикам удалось обезвредить "смертника", обошлось без пострадавших.

Вскоре стало известно, что "террористом" оказался мужчина по имени Вячеслав Гаркавый, его обвиняют в убийстве гражданина Израиля в сентябре 2016 года. Также выяснилось, что граната была муляжом.

Напомним, ранее в Павлограде Днепропетровской области мужчина, который зверски убил жену и взорвал квартиру, был приговорен к пожизненному заключению.

Кроме того, мы сообщали о том, как в Одессе задержали мужчину, который взорвал гранату в общежитии. "Подрывником" оказался 38-летний местный житель.

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