В Одессе огромное дерево рухнуло на детскую площадку

В Одессе огромное дерево рухнуло на детскую игровую площадку. Детям и взрослым повезло – многотонный аварийный столб повалился ночью. Удар был настолько сильным, что повредил новые металлические конструкции, и отремонтировать их уже нельзя.

Ранее в Хмельницкой области упавшее дерево насмерть придавило грибника. Трагедия произошла в лесу возле села Цвитоха, куда 65-летний мужчина отправился на "тихую охоту". Беду заметил случайный свидетель, который и вызвал пострадавшему скорую. Медикам спасти грибника не удалось – он скончался в больнице.

Напомним, ранее подобная трагедия случилась в Харьковской области: на двух братьев – жителей Волчанска, 23 и 30 лет, в районе поселка Старица рухнуло дерево. Потерпевших доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи, однако младший из братьев умер, не приходя в сознание.

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Ранее в Херсонский области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. Признаки отравления у всех троих появились на следующий день после их употребления, но к медикам семья обратилась только спустя два дня.

Мы уже писали, что с начала 2018 года в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 из них врачам спасти не удалось.

Кроме того, случаи отравления грибами участились и в Киеве. С начала 2018 года произошло 13 случаев отравлений, максимальное число отравившихся пришлось на июль, когда было зарегистрировано 10 пострадавших.

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