В Одессе открыли бесплатный центр роботехники для детей с 3D-принтером и ноутбуками

Еще пять центров заработают в области

В Одессе открыли бесплатный центр роботехники для детей с 3D-принтером и ноутбуками 2019-03-13T16:55:51+02:00 Одесса Еще пять центров заработают в области























Новое образовательное пространство для детей Brobots Space Odesa открыли в Одесском областном гуманитарном центре внешкольного образования и воспитания. Как сообщили в пресс-службе облгосадминистрации, это оборудованное помещение, где дети смогут заниматься электроникой, программированием и робототехникой.

Пространство состоит из лектория, компьютерного класса и мастерской, которая оборудована лазерным станком, 3D-принтером, безопасными местами для пайки. Все занятия в центре бесплатны.

"Это первый такой центр робототехники в рамках нашего проекта STEM-образования и внешкольного образования, — рассказал заместитель главы ОГА Сергей Колебошин. — Тут будут проходить подготовку учителя, которые потом смогут работать в других аналогичных центрах. В этом году мы планируем открыть еще пять таких пространств в разных районах Одесской области".

На создание этого центра из областного бюджета выделили свыше миллиона гривен. Концепция и образовательные программы созданы и предоставлены проектом Brobots, а партнерами по развитию выступило сообщество IT2School.

Ранее в школах Одесской области обустроили 51 современный кабинет для естественных дисциплин (физики, химии и биологии). В комплексе они формируют STEM-лаборатории (Science (Наука), Technology (технологии), Engineering (Инженерия) и Mathematics (Математика).

Напомним, в Днепропетровской области заработала бесплатная школа робототехники с 3D-принтером и ноутбуками. Учиться здесь могут дети в возрасте от 7 до 15 лет.

Ранее "Сегодня" изучила перспективы запуска школы робототехники в Киеве.

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