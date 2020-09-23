В Одессе парень ради яркого селфи забрался в вольер со львами (видео)

В Одессе задержали посетителя биопарка, который ради ярких кадров видео решил забраться в вольер со львами.

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Соответствующее видео было опубликовано на Telegram-канале "Подслушано в Одессе".

На кадрах ролика можно увидеть, как молодой человек увлеченно ведет съемку на телефон, в этот момент к нему подходит полицейский, брызгает ему в лицо из газового баллончика, и потом быстро уводит его за пределы вольера.

Видео: Telegram-канал Подслушано в Одессе

В свою очередь, представитель одесской политики Сергей Телятников рассказал, что вызов от сотрудников биопарка поступил стражам порядка около 16 часов – сообщалось, что неизвестный мужчина забрался в вольер с хищниками, сообщает УНИАН.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции охраны увидели в вольере молодого мужчину, который вел съемку на видео, находясь на деревянном "настиле", сооруженном для животных.

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Как выяснилось, злоумышленник на глазах у других посетителей перелез через высокую ограду в вольер. В свою очередь, сотрудники зверинца сумели отвлечь хищников кусками мяса и заманить их в отдельную клетку.

Тем временем, нарушитель продолжал вести съемку, не реагируя на призывы стражей порядка спуститься на землю и выйти из вольера. В итоге полицейские применили слезоточивый газ и задержали неугомонного посетителя.

"Задержанный, 1997 года рождения, местный житель", - заявил Телятников, добавив, что обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники местного отделения полиции.

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