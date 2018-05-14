В Сумах сняли на видео, как копы издеваются над бездомным

Сегодня, 13:42

Девушка-полицейский ногами била бездомного и отдавливала ему ступню

Фото:npu.gov.ua
Фото:npu.gov.ua

В Сумах случайный свидетель снял на видео издевательства полицейских над бездомным мужчиной. Ролик был опубликован в Youtube, и на его кадрах видно, как двое "стражей порядка" вначале опрашивают мужчину без обуви, сидящего на лавке перед подъездом.

Спустя минуту общения, когда, как видно, терпение полицейских исчерпалось, и девушка-коп нанесла сильный удар ногой по ногам сидящего. После этого ее напарник удерживал бездомного, а девушка пыталась каблуком отдавить ему ступню каблуком.

Через несколько минут полицейские заметили, что их снимают, однако не прекратили оказывать физическое давление на бездомного.

Ролик вызвал серьезный резонанс в сети, и на него уже отреагировали в местной прокуратуре: было открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий, которые сопровождаются применением насилия.

Напомним, ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования.

Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.
видео, пытки, избиение, полиция, сумы
Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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