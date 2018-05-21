В Одессе перевернулось красное авто: за рулем была дама (видео)

Люди помогли выбраться женщине и пассажиру еще до приезда полиции и скорой

На днях в центре Одессы на улице Скидановской произошло ДТП. Очевидцы говорят, что авто двигалось по улице на небольшой скорости в плотном потоке машин. Водитель пытался увернуться, но от попадания в яму левого переднего колеса Matiz попросту перевернулся.

"В машине находилось два человека, за рулем — женщина в возрасте. За ними сразу остановился поток машин и люди помогли выбраться еще до приезда полиции и скорой. Женщину увезла скорая. Обошлось без жертв. Если бы кого-то наказывали за такое дорожное покрытие, не было бы таких ситуаций! Может этот случай заставит наши дорожные службы заделать яму?", — сообщает Клуб автолюбителей X-Auto.

Видео: Клуб автолюбителей X-Auto

Напомним, в Днепре карета скорой помощи угодила в аварию. ДТП произошло в воскресенье около 8:00 на перекрестке пр-та Поля и ул. Ульяновской. Там автомобиль Lada Kalina столкнулся с машиной скорой помощи, в результате чего пострадала фельдшер. По предварительной информации, медработник получила ушиб головы.

По словам водителя скорой, медики ехали на вызов с включенным проблесковым маячком, а женщина-водитель легковушки проигнорировала правила дорожного движения, и не уступила дорогу скорой.

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