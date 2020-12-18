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В Одессе подрались депутаты облсовета: видео

18 декабря, 18:59

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Все началось с того, что депутатов горсовета не пустили в здание облсовета

В Одессе снова подрались депутаты облсовета. В этот раз инцидент случился во время заседания, когда некоторые депутаты блокировали трибуну.

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Как сообщает Odessa.online, "горячо" стало после того, как полиция не пропустила в здание совета депутатов горсовета Одессы. В результате разбито стекло на входной двери в здание.

Саму работу сессии остановили депутаты из оппозиции. Они заблокировали систему электронного голосования, в результате чего оставшиеся депутаты голосовали руками.

Председатель облсовета Григорий Диденко считал решение принятым. Вокруг него стали несколько депутатов из большинства, которые никого к нему не пускали. Тогда в президиуме и возникла драка.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Напомним, ранее в Верховной Раде подрались нардепы.

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Одесса депутаты драка облсовет
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