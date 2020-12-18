В Одессе подрались депутаты облсовета: видео

В Одессе снова подрались депутаты облсовета. В этот раз инцидент случился во время заседания, когда некоторые депутаты блокировали трибуну.
Как сообщает Odessa.online, "горячо" стало после того, как полиция не пропустила в здание совета депутатов горсовета Одессы. В результате разбито стекло на входной двери в здание.
Саму работу сессии остановили депутаты из оппозиции. Они заблокировали систему электронного голосования, в результате чего оставшиеся депутаты голосовали руками.
Председатель облсовета Григорий Диденко считал решение принятым. Вокруг него стали несколько депутатов из большинства, которые никого к нему не пускали. Тогда в президиуме и возникла драка.
Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика!
Напомним, ранее в Верховной Раде подрались нардепы.
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