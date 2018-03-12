В Одессе показали, как будет выглядеть морвокзал

Сегодня, 16:18

В Одесском АМПУ рассказали о планах по реставрации здания

Проект фасада Одесского морского вокзала. Фото: uspa.gov.ua
Проект фасада Одесского морского вокзала. Фото: uspa.gov.ua

Инвестиционный проект по реконструкции фасада здания Одесского морского вокзала переходит к монтажным работам. Об этом сообщили в Одесском филиале Администрации морских портов Украины.

К началу марта компания ЗАО "УКРБУДТРАНСГАЗ" выполнила 100% работ по сооружению железобетонных фундаментов и 80% работ по обустройству двух опорных пилонов фасада здания морвокзала. Скоро строители начнут бетонирование верхней части конструктива усиления колонн. На них будут устанавливаться металлоконструкции портала будущего фасада. Затем, через несколько недель, когда бетон в колоннах наберет 70% нужной марочной прочности, приступят к монтажу металлоконструкций.

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"Весь комплекс работ по проекту выполняется в строгом соответствии с условиями технической документации. Во-первых, новая конструкция должна точно соответствовать геометрии существующего здания и, во-вторых, фасад будет эксплуатироваться на семи морских ветрах и в зоне практически круглосуточного нахождения людей. Поэтому требования безопасности, соблюдения строительных норм для нас на первом месте", – отмечает начальник администрации порта Игорь Ткачук.

Параллельно с обустройством фасада, администрация порта при поддержке центрального аппарата АМПУ решает проблему вокруг гостиницы "Одесса". Ее закрыли еще в июле 2011 года. Помимо этого, планируют отреставрировать концертно-выставочный комплекс и провести капитальный ремонт кровли морского вокзала.

Сейчас данные площади фактически простаивают, после того как в 2014 году практически прекратился судозаход круизных лайнеров в одесский порт.

Ранее сообщалось, что в Одессе остановили строительство терминала в порту, оставив мусор у морских ворот Юга.

Напомним, в Одесский порт впервые зашел гигантский контейнеровоз из Германии.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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