Скандал в одесском Лувре: музей остается без директора и крыши

Одесский художественный музей оказался в эпицентре нескольких скандалов. Второй месяц не могут утвердить кандидатуру художника Александра Ройтбурда на должность директора галереи. Еще в декабре Ройтбурд выиграл конкурс на этот пост, однако некоторые депутаты облсовета противятся назначению. Из-за затянувшихся распрей судьба самого музея отошла на второй план. Тем временем из-за обильных осадков в галерее протекла крыша. "Сегодня" побывала в одесском Лувре и выяснила, как планируют спасать здание.

Музей находится в бывшем дворце графини Потоцкой, в центре Одессы. На первый взгляд памятник архитектуры национального значения не выглядит ветхим: нет следов обрушений, штукатурка не облупилась, да и внутри уютно. Однако после снегопадов в одном из залов, который здесь называют Серебряковским, протекла стеклянная крыша: паркет пришлось застелить клеенками и поставить под щели тазики и ведра для сбора воды. К счастью, экспонаты в выставочных залах не пострадали. В музее признаются: проблемы есть не только здесь.

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Сотрудница музея Анна Алиева рассказала нам, что крыша течет и в зале, где выставлены произведения искусства XX века: "Там один угол может обвалиться и есть места, где может появиться грибок".

Сотрудники галереи говорят, что с начала года музей еще не получил финансирования. В управлении культуры Одесской ОГА нам рассказали, что деньги на ремонт зданий коммунальной собственности выделяет управление имущественных отношений облсовета.

Художественный музей. Экспонаты "поселились" в особняке. Фото: П. Мордынская

"Насколько мы знаем, в этом году выделение денег на ремонт музея не предусматривалось. Мы готовим обращение на имя главы облсовета с просьбой выделить деньги на разработку проекта реставрации и ремонт крыши", — рассказала нам замдиректора управления культуры Ольга Тарасова, добавляя, что ситуация осложняется тем, что проект реставрации памятников архитектуры нужно согласовывать с Минкультом.

Пока же работы по восстановлению галереи взяли на себя волонтеры. В прошлом году они собрали деньги на ремонт вестибюля, замену коммуникаций в фондах и новое оборудование для реставраторов. Теперь же активисты призвали одесситов посетить музей и, заплатив за вход, помочь собрать деньги на ремонт крыши.

По словам волонтера Александры Ковальчук, за один день акции касса пополнилась на 6700 грн, что в 10 раз больше обычной дневной выручки. Она подчеркнула, что главное в акции — не столько собрать деньги, сколько вновь напомнить людям об искусстве. В будущем волонтеры планируют проводить в музее образовательные программы, регулярные выставки и пополнять коллекцию.

"Хотим, чтобы к нам люди приезжали специально из других городов, как ездят в Киев, Львов и Харьков", — говорит Ковальчук.

ИЩУТ ДЕНЬГИ НА ФИСГАРМОНИЮ

Помимо спасения художественного музея, одесские волонтеры обеспокоены также судьбой уникального экспоната музея личных коллекций им. Блещунова. От времени здесь разрушается 200-летняя фисгармония — духовой инструмент, принцип работы которого похож на орган.

"У нас чуть более полугода на экстренную реставрацию", — говорит хранитель музея Елена Илясова. Чтобы отремонтировать инструмент, необходимо 75 000 грн, деньги собирают на краудфаундинговой платформе "Мой город".

Ранее мы писали, что в Одессе есть Музей шоколада. Кондитеры создали около 150 экспонатов из шоколада: начиная фигурками жителей племени древних ольмеков, и заканчивая сладкими картинами с изображением одесских достопримечательностей.

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