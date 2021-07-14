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В Одессе полицейские устроили драку с водителем из-за парковки – видео

14 июля 2021 9:37

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Водитель считает, что копы сами установили знак и хотят на этом заработать

Копы подрались с водителем. Коллаж "Сегодня"

Копы подрались с водителем. Коллаж "Сегодня"

В Одессе правоохранители подрались с водителем из-за того, что он отказался платить штраф за неправильную парковку.

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Соответствующее видео опубликовали "Вартові Еспресо".

На записи видно, как полицейские ссорятся с мужчиной и пытаются его задержать. Когда автор видео громко сказал, что он все снимает, один коп на время остановился, а потом снова пытался выкрутить руки водителю.

"Не трогай меня, я ничего тебе не сделал", – сказал мужчина. На что коп ответил: "Я сейчас тебе врежу".

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!

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При этом водитель утверждает, что правоохранители сами установили знак и пытаются таким образом нелегально заработать.

Напомним, ранее в Киеве водитель маршрутки подрался с копами.

Кроме того, в Киеве полицейский при задержании избил подростка.

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