В Одессе повысят стоимость проезда в троллейбусах и трамваях

В городском электротранспорте Одессы с 1 декабря будет повышена стоимость проезда – цена билета с трех гривен возрастет до пяти.

Как сообщили в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесской мэрии, новые тарифы еще должен будет утвердить исполком.

"Повышение тарифа обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части и увеличением размера минимальной заработной платы", — заявили чиновники.

При этом одесситов заверили, что стоимость проездных не изменится, а также сохранятся все существующие льготы на проезд в городском электротранспорте.

Напомним, с 1 ноября в Запорожье выросла стоимость проезда в маршрутных такси – до семи-восьми гривен, а также в муниципальных автобусах – до пяти гривен.

Ранее мы сообщали о том, что с 22 октября в Харькове проезд в маршрутках стал обходиться горожанам на полторы-две гривни дороже, чем раньше. Поездка по городу стоит в среднем девять-десять гривен, вместо прежних четырех-шести. Кроме того, ранее о подорожании проезда предупредили киевские перевозчики.