В Одессе повысят стоимость проезда в троллейбусах и трамваях

Сегодня, 19:41

Цена билета в одесском электротранспорте повысится с 1 декабря

Фото: Думская
Фото: Думская

В городском электротранспорте Одессы с 1 декабря будет повышена стоимость проезда – цена билета с трех гривен возрастет до пяти.

Как сообщили в департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесской мэрии, новые тарифы еще должен будет утвердить исполком.

"Повышение тарифа обусловлено ростом цен на горюче-смазочные материалы, запасные части и увеличением размера минимальной заработной платы", — заявили чиновники.

При этом одесситов заверили, что стоимость проездных не изменится, а также сохранятся все существующие льготы на проезд в городском электротранспорте.

Напомним, с 1 ноября в Запорожье выросла стоимость проезда в маршрутных такси – до семи-восьми гривен, а также в муниципальных автобусах – до пяти гривен.

Ранее мы сообщали о том, что с 22 октября в Харькове проезд в маршрутках стал обходиться горожанам на полторы-две гривни дороже, чем раньше. Поездка по городу стоит в среднем девять-десять гривен, вместо прежних четырех-шести. Кроме того, ранее о подорожании проезда предупредили киевские перевозчики.
Одесса, тарифы, билет, трамвай, подорожание, троллейбус, проезд

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе повысят стоимость проезда в троллейбусах и трамваях". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коммуналка

Новые тарифы на коммуналку: в Киеве подорожала вода и водоотведение

Сегодня, 17:55

Тарифы выросли на 17-20%

Одесса

Фото: pushkinska.net

Мэрия Одессы взяла кредит и подняла тариф на тепло

1 Ноября, 11:42

Чиновники прояснили судьбу дома Руссова и заявили о пересмотре тарифов на тепло
Загрузка...

Харьков

Фото из открытых источников

Подорожание проезда в Харькове: эксперты назвали причины и дали прогнозы

22 Октября, 17:46

Глава областного транспортного профсоюза прокомментировала рост тарифов в маршрутках

Запорожье

Фото: Verge

В запорожских маршрутках предложили ввести новую систему оплаты проезда

1 Ноября, 13:37

Горожане предложили местным властям решить вопрос с тарифами в маршрутках
Загрузка...