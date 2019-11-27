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В Одессе продавец издевался над птицей: видео

27 ноября, 13:58

Возмущенные очевидцы вызвали полицейских

В Одессе на Староконном рынке покупатели заметили, как продавец издевался над попугаем – хозяин приковал птицу специальной цепью, а пернатый изо всех сил пытался вырвать лапу.

По словам продавца, попугаю не может быть больно, однако отчаянные попытки птицы освободиться вызвали возмущение очевидцев, которые вызвали полицейских.

В Луцке нашли экзотических попугаев, похищенных из зоопарка. Пернатых уже вернули в зверинец, а вот самих похитителей еще не задержали.

Где злоумышленники прятали птиц, в полиции пока не разглашают. Между тем, попугаи получили серьезные повреждения, у них ранены крылья и плечи. Также у них были туго перевязаны лапки. Самец через несколько часов после возвращения домой погиб.

"Травмы… Видно, что хвост… Видно, был в коробке. Хвост перегнутый. Лапки повреждены, пытались выбраться. Но большинство травм было у Тошика", – рассказала Иванна Репецкая, смотритель Луцкого зоопарка.

Редких попугаев стоимостью в несколько тысяч долларов похитили из зоопарка, причем к преступлению грабители тщательно готовились, знали, где именно содержались ара. Есть ли шансы найти зеленокрылых Эльзу и Тошу, выясняли новости "Сегодня".

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Одесса птица издевательства попугай продавец

Источник: Сегодня

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