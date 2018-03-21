В Одессе простились с летчиком-героем Волошиным

В Одессе простились с Владиславом Волошиным – украинским летчиком, героем противостояния на Донбассе, трагически погибшим в Николаеве.

Прощание состоялось в крематории на Новогородском (Таировском) кладбище, передает "Думская".

Основная панихида прошла в Николаеве, где пилот служил и, уволившись из ВСУ, работал директором аэропорта – там ему были оказаны воинские почести.

В Одессе тело кремировали, а урну с прахом воина предадут земле на его малой родине – в маленьком селе Луганской области.

Попрощаться с летчиком пришли родственники, волонтеры, журналисты и представители воздушного командования "Юг".













Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Отец летчика, Валерий Волошин, заявил что Влад совершил необдуманный поступок.

"Мой сын был очень самостоятельным, всегда и все решал сам. Причина гибели — конечно, война и бытовые проблемы. Новая работа требовала от него быть администратором, психологом, управленцем и многих других качеств. К сожалению, чаша терпения переполнилась и случилась трагедия", — сказал он.

Напомним, и.о. главы Николаевского аэропорта Владислав Волошин покончил с собой 18 марта. Он выстрелил себе в грудь из пистолета ПМ со спиленным номером.

После выстрела он оставался жив, находившиеся дома близкие вызвали неотложку, которая доставила Владислава в больницу скорой медицинской помощи. Несмотря на все усилия врачей, в больнице пострадавший скончался. Перед смертью он общался с медиками, но не сообщил причину своего поступка

У Владислава Волошина остались жена и двое малолетних детей.