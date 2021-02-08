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В Одессе пьяный спровоцировал ДТП с 7 автомобилями(фото)

8 февраля, 04:07

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Обошлось без жертв

В Одессе пьяный мужчина за рулем легкового автомобиля Mitsubishi врезался "в лоб" Skoda, которая от удара отлетела на припаркованные машины – всего пострадало семь автомобилей.

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Об этом сообщает "Думская".

Водитель пытался совершить обгон, не учитывая дорожную обстановку, в результате столкновения повреждения получили всего семь машин – Mercedes, Mazda, ВАЗ и два Renault.

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В патрульной полиции сообщили, что водитель Mitsubishi был пьян, "драгер" показал у него в крови 2,1 промилле алкоголя.

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В результате ДТП никто не пострадал. Полиция выписала пьяному водителю админпротокол по ст. 130 и ст. 124 КУоАП (нарушение ПДД, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

Напомним, в Киеве пьяный водитель совершил ДТП и пытался скрыться, однако прохожие совместно с патрульными его задержали.

Мы также сообщали, что семеро взрослых и двое несовершеннолетних детей попали в ДТП на автодороге Ивано-Франковск – Бучач – Тернополь возле села Зеленая.

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авария ДТП Одесса пьяные
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