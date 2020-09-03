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В Одессе пьяный водитель напал на полицейского

3 сентября, 14:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Пострадавшего увезли в больницу

В Одессе задержали 37-летнего местного жителя, который напал на полицейского.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на улице Ильфа и Петрова. Патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Во время оформления административных материалов, мужчина вел себя вызывающе и не реагировал на замечания правоохранителей.

Кроме того, он нанес полицейскому удар по голове. 23-летнего правоохранителя увезли в больницу с ушибом виска.

Дебошира задержали и поместили в изолятор временного содержания. Его действия квалифицировали по статье "насилие относительно работника правоохранительного органа". Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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Ранее мы сообщали, что в Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя Кличко за нападение на полицейского. Правоохранители остановили автомобиль Mercedes за то, что водитель забыл включить фары.

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Также напомним, в Киеве задержали шесть человек за нападение на полицейского, который пытался прекратить конфликт на Оболони.

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