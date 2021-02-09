Погода в Одессе резко изменилась: авто "плавают" по дорогах (видео)

Авто едут по затопленных дорогах очень медленно

В Одессе после мороза с дождем, которые превратили дорогу в каток, температура поднялась до 7 градусов тепла. В результате снег начал быстро таять и город снова "поплыл".

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Соответствующие видео публикуют в соцсетях.

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Так, потоп заметили на улицах Химической и Промышленной. На видео видно, что уровень воды достигает примерно половины колеса авто.

Видео: Одесса инфо

Водители едут очень медленно.

Видео: Одесса Сейчас

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Также затоплена Таможенная площадь. Здесь вода течет из-под земли через люк.

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Видео: Одесса Инфо

А так "плавают" авто на улице Нефтянников. Автор видео намекает местным жителям не садиться сегодня за руль.

"Короче, мы поплыли, а вы там уже решайте, выезжать сегодня из дома, или не стоит", - сказал мужчина.

Видео: Одесса Сейчас

Напомним, мы писали, что поблажек от погоды ждать не стоит. В среду в большинстве областей будет снежить, местами дождь, а температура будет и морозной, и плюсовой.

Кроме того, из-за сильных порывов ветра, дождя и снега в Украине на 9 февраля обесточены 273 населенных пункта.

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