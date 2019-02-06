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В Одессе СБУ задержала стрелка-зенитчика "ДНР"

Сегодня, 10:34

Мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Одессе СБУ задержала стрелка-зенитчика "ДНР" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/a98/ed3/5c5a98ed36839.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/a98/ed3/5c5a98ed36839.jpeg Одесса Мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, в августе 2015 года одессит присоединился к террористам. Там мужчина занимал должность стрелка-зенитчика и участвовал в боевых действиях против сил АТО. Но в мае 2016 года он покинул ряды боевиков "ДНР" и вернулся в Одессу. До сегодняшнего времени, по информации СБУ, мужчина занимался незаконным изготовлением оружия.

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – рассказали в СБУ.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что сейчас одессит активно сотрудничает со следствием и дает показания о преступлениях пророссийских террористов на временно оккупированной территории Донецкой области.

Напомним, сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины во время отработки мер по противодействию международному терроризму выявили механизм незаконной легализации на территории нашей страны членов террористических группировок.

Также мы писали, что контрразведка СБУ сообщила о ликвидации российской разведсети в Николаеве.

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Тег Одесса, задержание, боевик, одессит, оккупированные территории

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