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В Одессе солдат-срочник выпал из окна казармы: он в тяжелом состоянии

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
30 сентября, 18:35
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Парень упал с 4 этажа спустя несколько часов после того, как приехал в одесскую казарму из Запорожья
В Одессе военнослужащий-срочник выбросился с 4 этажа казармы
В Одессе военнослужащий-срочник выбросился с 4 этажа казармы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе 19-летний военнослужащий-срочник Национальной гвардии Украины выбросился с четвертого этажа казармы.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на источники в части.

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По данным СМИ, инцидент произошел вечером 28 сентября в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского НГУ на улице Николая Боровского в Одессе.

Солдата доставили в городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии. У него политравма, закрытый перелом костей таза, тупая травма живота и разрыв селезенки.

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Уточняется, что в Одессу гвардеец приехал из Запорожья за несколько часов до происшествия. Пока причину такого поступка выясняют. Его сослуживцы и командиры утверждают, что он ни с кем не конфликтовал.

По данному факту начали служебное и досудебное расследование.

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