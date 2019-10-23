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В Одессе спустили на воду катера Island, прибывшие из США: фото

23 октября, 13:24

Операция по спуску на воду каждого катера заняла по 50 минут

В Одессе прошла операция по спуску на воду катеров типа Island, прибывших из США на борту сухогруза Ocean Freedom.

Ранее американские специалисты снимали крепления, удерживавшие катера на палубе сухогруза, а после этого кран Ocean Freedom поднял "Старобельск" и "Славянск", чтобы перенести их на воду, сообщает "Думская".

Операция по спуску каждого из катеров заняла по 50 минут, после чего на борт судна поднялась швартовочная команда Военно-морских сил Украины. Моряки освободили катер от подъемного приспособления, а затем портовый буксир "Кентавр" оттащил "Старобельск" в Практическую гавань.

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Отметим, что в Военно-морских силах планируют сформировать дивизион из шести подобных катеров, который сможет не только контролировать ближнюю морскую зону, но и будет выходить в Средиземное море для поддержки кораблей НАТО.

Ранее мы сообщали, что 15 сентября закончился 10-недельный курс обучения украинских военных моряков на базе Береговой охраны США.

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Во время курса украинские экипажи выходили на катерах непосредственно в море, проверяли их маневренные и скоростные возможности, учились самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. Кроме этого, наши моряки усвоили особенности работы средств навигации и связи, а также отработали элементы по борьбе за живучесть.

Предполагается, что катера типа "Айленд" будут выполнять задачи по ведению наблюдения за морской обстановкой, патрулированию определенных участков моря, охране портов, рейдов, пунктов базирования флота, морских путей, объектов морской инфраструктуры, а также вести противоминные действия.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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