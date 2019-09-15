Украинские моряки в США закончили обучение на катерах Island: появились фото

Экипажи выходили на катерах непосредственно в море в Балтиморе и проверяли, на что способна техника

/ Фото: Минобороны Украины

Осенью прошлого года в Балтиморе США передали Украине два катера Island ("Айленд"), а сегодня закончился 10-недельный курс обучения украинских военных моряков на базе Береговой охраны США, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что в США отправляли моряков патрульных катеров "Славянск" и "Старобельск".

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В церемонии выпуска украинских моряков приняли участие командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко и исполняющий обязанности посла Украины в США Валерий Чалый с дипломатами посольства. Они поблагодарили руководство Береговой охраны США за проведение интенсивного курса подготовки и предоставленный украинским военным бесценный опыт.

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Во время курса украинские экипажи выходили на катерах непосредственно в море, проверяли их маневренные и скоростные возможности, учились самостоятельно эксплуатировать главные двигатели, дизель-генераторы и вспомогательные системы. Кроме этого, наши моряки усвоили особенности работы средств навигации и связи, а также отработали элементы по борьбе за живучесть.

Предполагается, что катера типа "Айленд" будут выполнять задачи по ведению наблюдения за морской обстановкой, патрулированию определенных участков моря, охраны портов, рейдов, пунктов базирования флота, морских путей, объектов морской инфраструктуры, а также вести противоминные действия.

Как сообщали новости "Сегодня", помимо патрульных катеров, американцы хотят еще больше усилить морские силы Украины. В октябре прошлого года в США заявляли, что готовы вооружить фрегатами украинский флот.

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