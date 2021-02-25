В Одессе стартовала вакцинация от коронавируса (фото)

Сегодня прививку от COVID-19 получат около 60 человек

В Одессу сегодня, 25 февраля, прибыла первая партия индийской вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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Как стало известно в ходе брифинга в ОГА, регион получил 25 900 доз препарата. Сегодня прививку от COVID-19 получат около 60 одесских медиков.

По словам директора областного департамента здравоохранения Натальи Одарий-Захарьевой, в регионе вакцинацию проводят 10 мобильных групп, 3 из которых работает непосредственно в Одессе.

"Вакцина имеет все сертификаты и лицензии. Уже стартовал первый этап вакцинации, начался он в одесской инфекционной больнице. Прививку уже сделали одному врачу инфекционки", — отметила Одарий-Захарьева.

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Ранее мы сообщали, что в Украине стартовала вакцинация от коронавируса – первым прививку получил врач из Черкасской области.

Также напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как себя чувствуют первые вакцинированные в Украине.

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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