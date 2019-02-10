В Одессе у моря появится эстакада с паркингом и админзданием с окнами в пол

Одесситы ожидают открытия эстакады у моря

Новая эстакада у моря в Одессе. Фото: мэрия Одессы.

В Одессе у моря появится эстакада с паркингом и админзданием с окнами в пол Полина Мордынская //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/053/b91/5c6053b911236.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/053/b91/5c6053b911236.jpg 2019-02-10T18:48:00+02:00 Одесса Одесситы ожидают открытия эстакады у моря

В Одессе на берегу моря заканчивается строительство велопешеходной эстакады, которая должна соединить Трассу здоровья с набережной над пляжами Большого Фонтана. А рядом с конструкций, как выяснилось, могут появиться паркинг и административное здание, больше напоминающее по виду отель.

После выездного рабочего заседания чиновников во главе с рулевым города в пресс-службе мэрии сообщили: "Завершены все подготовительные земляные работы для обустройства велопешеходной дорожки, соединяющей эстакаду с Трассой здоровья. С наступлением благоприятных погодных условий начнутся работы по обустройству покрытия дорожки и спусков с эстакады с обеих сторон. Параллельно будут вестись работы по обустройству подпорных стен и благоустройству территории".

В свою очередь, мэр Одессы Геннадий Труханов на своей страничке в соцсети отметил: "Разумеется, все работы мы планируем завершить до начала пляжного сезона".

Правда, в документах на строительство, доступных для ознакомления на платформе электронных торгов ProZorro, датой окончания строительных работ все еще значится 31 декабря 2019.

Тем временем, по обеим концам эстакады, согласно документам, опубликованным на официальном сайте городского управления архитектуры и градостроительства, могут появиться новые постройки.

Со стороны 8-й станции Большого Фонтана напротив отельного комплекса – 3-этажный паркинг "с общественным туалетом и теннисными кортами". Причем строить паркинг намеревается реабилитационный центр, название которого схоже с названием известной сети частных больниц.

А с противоположного конца моста – "административное здание". Судя по визуализации сооружения, такие панорамные окна с видом на море скорее характерны для гостиниц.

Одесские общественные организации говорят, что в городе активизировалась застройка побережья: есть сообщения о грядущем строительстве на склонах Чкаловского пляжа, в Аркадии, активно продвигается стройка на пляже "Ланжерон".

"Ситуация обострилась ужасно. Сейчас пытаются отобрать песок полностью", – считает участница организации "Зеленый лист" Светлана Подпалая, связывая активизацию застройки с вступлением в силу новых государственных строительных норм.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области начали строительство временной дороги в Тарутинском районе, которая соединит три приграничных села с районным центром. До этого жителей этих населенных пунктов с остальной частью области соединяла лишь грунтовка, которая после обильных осадков превращалась в болото.

Также мы писали о том, как жители села под Полтавой собирали деньги на ямочный ремонт дороги, а получили капремонт трассы. Люди уверены – если бы не начали собирать деньги, власть их бы не услышала.

Тем временем , в Украине начали строить важную трассу, которая соединит Днепр, Полтаву и Киев – о начале строительства цементно-бетонной дороги Днепр – Решетиловка сообщил премьер-министр Гройсман.

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АВТОР: Полина Мордынская Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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