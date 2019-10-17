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В Одессе у мужчины, который справлял нужду на остановке, изъяли боевую гранату

17 октября, 13:48

Полицейские провели обыски по месту покупки гранаты и обнаружили несколько боеприпасов

/ Фото: Wikipedia

В Суворовском районе Одессы сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, справлявшего нужду на остановке, который имел при себе боевую гранату.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в полицию поступила информация о том, что неизвестный на улице Известковой нарушает публичный порядок, в том числе справляет нужду прямо на остановке общественного транспорта.

На место происшествия прибыли патрульные, которые при составлении административного протокола провели поверхностный осмотр правонарушителя. В кармане мужчины они обнаружили боевую гранату "РГД-5".

"Как пояснил 40-летний местный житель, гранату он приобрел у своего знакомого для самозащиты", – отметили в пресс-службе полиции.

Полицейские также провели санкционированный обыск у 30-летнего одессита, который продал боеприпас. В результате, в одной из комнат полицейские обнаружили тайник с югославской осколочной гранатой "М-75". Давать объяснения по поводу ее происхождения и цели хранения хозяин дома отказался.

Боеприпасы изъяли и направили на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении мужчин к ответственности.

На 40-летнего неоднократно судимого одессита составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство". Также было открыто уголовное производство по статье "незаконное обращение с оружием и боеприпасами".

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как в Харьковской области мужчина спас более полусотни людей от взрыва гранаты. Пострадать в салоне могли все, потому что осколки такой взрывчатки разлетаются на 200 метров.

И это не первый и не второй случай, когда украинцы угрожают жизням соотечественников гранатами. Так, летом в Мариуполе мужчина установил гранату вместо сломанного замка в квартире. Он рассказал, что сам изготовил устройство и поставил на дверь как "альтернативу замка". После взрыва правоохранители квалифицировали его действия как покушение на умышленное убийство.

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Одесса граната полиция хулиганство патрульные

Источник: Сегодня

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