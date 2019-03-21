В Одессе в костюмах и с трещоткой отпраздновали еврейский праздник

"Сегодня" побывали в синагоге, где читали свиток Эстер и "били" трещотками коварного Амана

В Одессе в костюмах и с трещоткой отпраздновали еврейский праздник Дана Митанова 2019-03-21T20:14:39+02:00 Одесса «Сегодня» побывали в синагоге, где читали свиток Эстер и «били» трещотками коварного Амана











Еврейская община Одессы отметила один из самых веселых и шумных праздников, которому более 2000 лет, — Пурим. Во время двухдневных гуляний веселятся и пируют в память о спасении евреев от истребления во времена Персидской империи, которое задумал визирь Аман. В этом году праздник пришелся на 20 и 21 марта. "Сегодня" побывали на праздновании в одной из одесских синагог.

ИСТОРИЯ ПУРИМА. У истоков праздника — событие, которое произошло в 356 году до н. э. при персидском царе Ахашвероше (Артаксерксе), который женился на Эстер, не подозревая о ее еврейском происхождении. Его правая рука Аман невзлюбил родственника Эстер Мордехая, который не раболепствовал перед ним, и решил расправиться со всем еврейским народом. Узнав об этом, Эстер и Мордехай собрали всех евреев и три дня постились и читали молитвы богу, который и разрушил планы Амана.

ПОСТ И ЧТЕНИЕ СВИТКА. По традиции праздновать Пурим начали с однодневного поста с 4:32 до 18:39, который символизирует трехдневный пост Эстер и Мордехая. После все собираются в синагоге послушать чтение свитка Эстер. О том, что будет происходить что-то необычное, мы понимаем, завидев молодежь в масках и костюмах клоунов на улице возле синагоги. А внутри людей столько, что яблоку негде упасть. Приходят всей семьей, причем берут даже самых маленьких.

"Такие масштабные празднования были всегда, — говорит пресс-секретарь еврейской общины "Хабад" Болеслав Капулкин. — Но в годы советской власти, когда еврейство находилось под гнетом и почти под запретом, все это делалось в намного меньших масштабах, так как грозило неприятностями всем участникам. После гонений все вернулось на круги своя".

Для Пурима нет специфических молитв, но есть дополнительные заповеди, которые каждый еврей должен обязательно выполнить. Так, необходимо читать или слушать свиток Эстер, в котором изложена история праздника, устраивать праздничный пир, посылать угощения друзьям и раздавать подарки бедным. Болеслав Капулкин поясняет, что есть два вида подарков: "матанот ла-эвьоним" (подарки бедным) — это деньги, "мишлоах манот" (посылка яств) на иврите или "шелахмунес" на идиш — съестные подарки. Люди собирают небольшие пакетики, в которых находится несколько видов съестного, и дарят друг другу, отправляют от семьи семье.

Традиционное пуримское блюдо, которое едят и дарят, — уши Амана("ументаш") — сладкие пряники с маком. А так любая съестная кошерная пища подходит для того, чтобы стать "шелахмунесом".

КРИЧИ ГРОМЧЕ. Когда в синагоге началось чтение свитка, мужчины и женщины разошлись по своим половинам. Женскую часть от мужской отделяет деревянный барьер — "мехица", кроме того, для женщин есть отдельный вход и балкон. Читают на иврите, причем именно с пергаментного свитка, но в книжечках, которые раздают при входе, есть и русский перевод с транслитерацией. Слушаем чтение свитка в полной тишине, но когда упоминается имя Амана, зал взрывается: и взрослые, и дети кричат, свистят, топают ногами и по традиции стучат трещотками, символически избивая злодея Амана. После этого раввин возобновляет чтение.

Под возвышением в центре синагоги, на котором располагается стол со свитками, толпятся дети в различных костюмах. Тут можно встретить маленьких диснеевских принцесс, ангелочков, ведьмочек и колдунов, пиратов, Черепашек-ниндзя, Бэтменов, Железных людей, Людей-пауков, божьих коровок, динозавров, зайчиков, цыплят, и это не весь список!

"Даже разрешается переодеваться мужчинам в женскую одежду, а женщинам в мужскую, потому что в истории этого праздника все в один момент перевернулось с ног на голову, но костюмы не обязательны", — поясняет Болеслав.

После окончания чтения дети получают сладкие подарки: кто-то от раввина, а кто-то от учителей, с которыми пришли на праздник.

"Детей с малого возраста привлекают к этому празднику, чтобы почтить заповеди. Это самый любимый детский праздник, потому что они могут перевоплотиться в любого героя", — поделилась с нами представительница общины Ксения.

"Я не праздновала в детстве, а когда дети появились, уже вместе с ними стала приходить на праздник. Здесь всегда весело и шумно", — рассказала нам другая гостья праздника Ева.

Ранее мы писали, что Израиль ввел в действие с полуночи среды режим изоляции палестинских территорий в связи с праздником Пурим.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.