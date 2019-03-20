Израиль ввел режим временной изоляции палестинских территорий
Открытие переходов состоится в полночь субботы, 23 марта 2019 года
Израиль ввел в действие с полуночи среды режим изоляции палестинских территорий в связи с праздником Пурим. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
"В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и указанием политического эшелона, в полночь среды, 20 марта 2019 года, введено в действие общее закрытие района Иудеи и Самарии, а также будут закрыты все пограничные переходы с сектором Газа. Закрытие начнется в полночь. Открытие переходов состоится в полночь субботы, 23 марта 2019 года, после оценки ситуации в области безопасности", — говорится в распространенном военными коммюнике.
Блокада палестинских территорий на период еврейского праздника Пурим вводится израильской армией уже четвертый год подряд. Мера, ставшая неизменной для обеспечения безопасности в предыдущем десятилетии, не вводилась несколько лет до 2016 года.
Во время празднования Пурима на улицах Израиля появляется множество людей в карнавальных костюмах и масках, что облегчает для злоумышленников возможность смешаться с толпой.
Ранее сообщалось, что не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в пятницу утром в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел.
Среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.
Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные.
Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.
Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.
В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.
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