Израиль ввел режим временной изоляции палестинских территорий

Открытие переходов состоится в полночь субботы, 23 марта 2019 года

Фото: Pixabay

Израиль ввел режим временной изоляции палестинских территорий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ae9/637/5c8ae9637ef0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ae9/637/5c8ae9637ef0e.jpg 2019-03-20T06:04:00+02:00 Другие страны Открытие переходов состоится в полночь субботы, 23 марта 2019 года

Израиль ввел в действие с полуночи среды режим изоляции палестинских территорий в связи с праздником Пурим. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В соответствии с оценкой ситуации в области безопасности и указанием политического эшелона, в полночь среды, 20 марта 2019 года, введено в действие общее закрытие района Иудеи и Самарии, а также будут закрыты все пограничные переходы с сектором Газа. Закрытие начнется в полночь. Открытие переходов состоится в полночь субботы, 23 марта 2019 года, после оценки ситуации в области безопасности", — говорится в распространенном военными коммюнике.

Блокада палестинских территорий на период еврейского праздника Пурим вводится израильской армией уже четвертый год подряд. Мера, ставшая неизменной для обеспечения безопасности в предыдущем десятилетии, не вводилась несколько лет до 2016 года.

Во время празднования Пурима на улицах Израиля появляется множество людей в карнавальных костюмах и масках, что облегчает для злоумышленников возможность смешаться с толпой.

Ранее сообщалось, что не менее ста целей в секторе Газа, имеющих отношение к террористической группировке ХАМАС, атаковали ВВС Израиля в пятницу утром в ответ на предпринятый оттуда ракетный обстрел.

Среди целей, по которым были нанесены удары, – штаб-квартира ХАМАС в пригороде города Газа. Кроме того, атакованы подземный объект, на котором производились ракеты, а также несколько военных целей и КПП.

Напомним, что в четверг вечером из сектора Газа запустили две ракеты по Тель-Авиву, что привело к срабатыванию сирен воздушной тревоги в городе. В результате инцидента пострадавших и ущерба нет, указали военные.

Ранее мы писали, что Соединенные Штаты впервые развернули в Израиле высокотехнологичную систему противоракетной обороны THAAD, подчеркнув совместную с израильской стороной обеспокоенность развитием ракетных программ в Иране.

Также напомним, один из ведущих игроков израильского оборонпрома, Israel Aerospace Industries (IAI), расширил свою линейку так называемых дронов-камикадзе, продемонстрировав анимированный ролик о новом Mini Harpy.

В видеоролике продемонстрировали атаку Mini Harpy на мобильную (РЛС), очень похожую на те, которые используются в российских ракетных комплексах С-300 и С-400.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.