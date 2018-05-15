В Одессе военному моряку светит 15 лет за убийство сослуживца

Военнослужащего-контрактника одной из воинских частей в Одесской области будут судить за убийство сослуживца. По данным военной прокуратуры Южного региона Украины, моряку грозит 15 лет тюрьмы.

Следствие установило, что матрос ВС Украины, находясь возле одного из жилых домов в с. Алтестово Беляевского района Одесской области, на почве возникших неприязненных отношений с другим военнослужащим этой же части нанес ему один прямой удар ножом в область сердца. От полученных травм, которые оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте происшествия.

До суда подозреваемый 60 дней будет находиться на гаупвахте Южного территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ.

За совершенное преступление матросу грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Запорожье задержали мужчину, которого подозревают в убийстве военнослужащего в одном из ресторанов Днепровского района Киева. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Задержан злоумышленник, убивший военнослужащего в Киеве… По результатам комплекса оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 31-летний гражданин Азербайджана", – говорится в сообщении.

Также мы писали, что в Тернопольской области военный-контрактник убил двух женщин.

А на территории Яворовского полигона военнослужащий зарезал 30-летнюю женщину – фельдшера медицинской службы. Оба прибыли на полигон из Херсонской области.