В Одессе задержали иностранца, подделавшего документы на авто (фото)

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы

В Одессе полицейские объявили иностранцу подозрение в изготовлении поддельных документов.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, гражданин одной из стран Северной Африки за 180 000 гривен приобрел у азиатской полиграфической компании более 20 000 фальшивых бланков свидетельств о регистрации транспортных средств. Заказчиком поддельной документации был 34-летний одессит.





Во время санкционированных обысков из квартиры иностранца копы изъяли компьютерную технику с образцами (макетами) фиктивных бланков, переписку с представителями зарубежной компании по их изготовлению, а также несколько фальшивых служебных удостоверений.

"Сейчас фигуранту инкриминируется изготовление поддельных официальных документов и пособничество в изготовлении поддельных бланков, предусмотрено ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины. Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", – сообщил следователь Приморского отдела полиции Дмитрий Петрикеев.

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Ранее мы сообщали, что в Кривом Роге копы "накрыли" нелегальное предприятие, на котором подделывали документы.

Также напомним, эксперты рассказали о том, как отличить поддельные деньги от настоящих.

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