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Подделывали документы: в Кривом роге копы "накрыли" нелегальное предприятие

14 августа, 14:32

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

За такое правонарушение можно сесть в тюрьму на пять лет

В Кривом Роге правоохранители разоблачили предприятие, на котором подделывали документы.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, организаторы незаконного бизнеса изготавливали и продавали фальшивые удостоверения об успешном прохождении курса и проверки знаний по охране труда работникам одного из горно-обогатительных комбинатов.

Копы провели четыре обыска, в результате которых в подпольных офисах обнаружили оборудование для изготовления "липовых" удостоверений.

Правоохранители изъяли и отправили на экспертизу пять системных блоков, три принтера, ноутбук и документацию.

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По данному факту открыли уголовное производство по статье "подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее мы сообщали, что мошенники научились подделывать письма из судов. "Письма счастья" приходят тем, кто недавно регистрировал какие-либо договоры у нотариусов.

Кроме того, в столице мошенники продали квартиру пенсионерки по поддельным документам.

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мошенники Кривой Рог Днепропетровская область подпольный цех документация
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