В Черниговском СИЗО подростки избили сотрудника и попытались сбежать

Парни избили сотрудника и отобрали у него ключи, но уйти не смогли

В Чернигове двое несовершеннолетних, которых содержат под стражей, попытались сбежать из следственного изолятора: они избили сотрудника СИЗО и отобрали у него ключи, но уйти им не дали.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, попытка побега произошла во время конвоирования подростков.

"Двое несовершеннолетних заключенных, находящихся под стражей за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, совершили нападение на сотрудника СИЗО, нанесли ему телесные повреждения, завладели ключом и пытались сбежать из учреждения, однако были остановлены", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что бездействия администрации СИЗО способствовало попытке побега – из-за отсутствия должного контроля за режимом, условиями содержания и охраны взятых под стражу подростков.

При этом администрации изолятора было известно, что один из несовершеннолетних склонен к побегам.

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"Однако эта информация ими игнорировалась. Без внимания оставлена социально-воспитательная, индивидуально-профилактическая и психологическая работа с подростками", - отметили у генпрокурора.

Было инициировано проведение служебного расследования по факту попытки побега с применением насилия.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области разыскивают россиянина, который сбежал из-под стражи во время доставки его в изолятор временного содержания.

Также в США двое арестантов сбежали из тюрьмы через дыру в потолке. Заключенные вычислили в туалете зону, которую не "видели" камеры наблюдения, проломали дыру и выбрались в служебное помещение, куда вели трубы сантехники.

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