В Одессе женщина родила двойню по дороге с пляжа

Вчера, 23:59

Помощь роженице оказали прохожие и сотрудники Муниципальной стражи

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В понедельник, 30 июля, в Одессе на побережье Черного моря женщина родила двойню. Об этом сообщает местное издание Думская.

"У беременной женщины, которая после отдыха на пляже Отрада гуляла по Трассе здоровья, неожиданно для нее и окружающих начались роды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что помощь роженице оказали прохожие и сотрудники Муниципальной стражи, которые дежурили возле спуска с улицы Вице-адмирала Азарова.

К моменту приезда скорой появился на свет первый ребенок. Вторым уже занялись медики. Роды прошли успешно и без патологий.

Напомним, в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек

Ранее пассажирка родила девочку в поезде Киев — Мариуполь в ночь на субботу, она с младенцем доставлена в роддом города ЗапорожьеНочью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов-Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.
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