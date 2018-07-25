В США ребенку, рожденному в ресторане, разрешили есть бесплатно всю жизнь

Роберт и Фэлон отправились в больницу, но остановились в популярном американском ресторане быстрого питания Chick-fil-A, чтобы оставить двух своих дочерей с друзьями. В то время как отец с детьми разговаривали с друзьями, его жена решила заглянуть в туалет.

"Я не знала, что у меня там родится ребенок! Я просто пошла в туалет", – рассказала она местным журналистам.

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Когда муж вернулся от друзей, менеджер сообщил ему что слышал крики из уборной и позвонил в 911, поскольку понял, что женщине нужна помощь.

Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды до приезда скорой помощи. В честь такого события сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A предоставила новорожденной пожизненный абонемент на бесплатную еду и гарантированную работу, когда ей исполнится 14 лет.

Фото: The Sun

Напомним, в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек.

Ранее пассажирка родила девочку в поезде Киев — Мариуполь в ночь на субботу, она с младенцем доставлена в роддом города Запорожье. Ночью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов-Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.