В США ребенку, рожденному в ресторане, разрешили есть бесплатно всю жизнь

Сегодня, 04:16

Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды прямо в туалете до приезда скорой помощи

Фото: The Sun
Фото: The Sun

Роберт и Фэлон отправились в больницу, но остановились в популярном американском ресторане быстрого питания Chick-fil-A, чтобы оставить двух своих дочерей с друзьями. В то время как отец с детьми разговаривали с друзьями, его жена решила заглянуть в туалет.

"Я не знала, что у меня там родится ребенок! Я просто пошла в туалет", – рассказала она местным журналистам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда муж вернулся от друзей, менеджер сообщил ему что слышал крики из уборной и позвонил в 911, поскольку понял, что женщине нужна помощь.

Вернувшемуся мужу пришлось принимать роды до приезда скорой помощи. В честь такого события сеть ресторанов быстрого питания Chick-fil-A предоставила новорожденной пожизненный абонемент на бесплатную еду и гарантированную работу, когда ей исполнится 14 лет.

05e6ada391213a6b0e0e6e70701e422d__980x_01

Фото: The Sun

Напомним, в Париже мальчик родился прямо в одной из городских электричек

Ранее пассажирка родила девочку в поезде Киев — Мариуполь в ночь на субботу, она с младенцем доставлена в роддом города ЗапорожьеНочью к проводнику вагона обратилась беременная пассажирка с жалобой на острую боль в животе. Проводницы сообщили об этом машинисту, вызвали "скорую" и оказали пассажирке необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 38-летняя пассажирка поезда Львов-Ровно родила прямо в пути. Схватки начались преждевременно. Доехать до ближайшей станции не успели. Поэтому, принимать роды пришлось всем вагоном.
ресторан, ребенок, роды, новорожденный, абонемент
Источник:

TJournal

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Днепр

Фото: Весь Кривой Рог

В Кривом Роге ребенок упал в шахту лифта

Вчера, 14:47

В результате падения шестилетний мальчик травмировал позвоночник

Днепр

Фото: vkurse.md

В Днепре няня избила и выгнала на улицу шестилетнего ребенка

22 Июля, 19:41

Мать малыша попросила женщину присмотреть за мальчиком
Загрузка...

Психология

Любите своих детей. Фото: pixabay

Как родители калечат своих детей: 10 распространенных ошибок в воспитании

20 Июля, 18:54

Не всегда наука воспитания дается родителям легко

Психология

Научитесь слушать своих детей. Фото: depositphotos

Почему дети не слушаются родителей: пять главных причин

18 Июля, 13:40

Любите своих детей и научитесь их слушать
Загрузка...