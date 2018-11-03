В Одесском биопарке на свет появился милый жирафенок: видео

Сегодня, 19:24

Малышу несколько дней, но его рост уже составляет 175 сантиметров


В биопарке в Одессе на свет появился жираф. Детеныш, весом в 60 килограмм и ростом в 175 сантиметров, только недавно начало ходить вслед за мамой. В биопарке его планируют назвать Арсентием.

"Роды прошли очень хорошо, в запланированные сроки. Жирафенок стал на ноги тоже в запланированные сроки – в течение часа. На сегодняшний день чувствует себя хорошо. Сосет маму, бегает, играет, вообще положительный малыш", – рассказал директор биопарка Дмитрий Александров.

Недавно в Киевском зоопарке произошла радость - для антилоп завезли жениха. Самца привезли из Одесского зоопарка неделю назад. Копыта этих животных похожи на гетры – с белыми и черными полосками.

Напомним, в Винницком зоопарке поселился белый верблюд. Редкое животное три года назад перевезли из Енакиево на оккупированной части Донбасса. Там он жил в небольшом вольере возле ресторана.

Кроме того, в августе сотрудники Киевского зоопарка решили разнообразить рацион питомцев и устроили для них арбузный месяц. Все это время животные зоопарка получали вкусные ягоды, а посетители наблюдали, как животные их поедают.
Одесса, малыш, зоопарк, жираф, биопарк

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"Сегодня"

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