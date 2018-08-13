В Винницком зоопарке поселился белый верблюд

Сегодня, 14:10

Редкое животное три года назад перевезли из Енакиево на Донбассе


В зоопарке Винницы появился новый житель – белый верблюд, который после переезда из частного зоопарка на Донбассе три года жил в небольшом вольере возле ресторана.

По словам директора зоопарка Евгения Ткачика, во время проживания в вольере животное мало двигалось. Из-за этого у верблюда возникли проблемы с суставами конечностей, но он скоро пойдет на поправку. Ведь в Винницком зоопарке рацион у верблюдов особый: свежая трава, минералы и соль. Также тут уже строят новый зимний вольер для верблюдов. А весной, как надеются сотрудники зоопарка, у белого красавца может появиться потомство.

Напомним, ранее в Казатине Винницкой области супруги в частном доме открыли мини-зоопарк. В их доме обитают около полсотни веселых и игривых животных. В просторных и чистых клетках живут лисы, еноты и хорьки, а в открытых вольерах – морские свинки и ежики.

Кроме того, не так давно в зоопарке HomeZoo, расположенном в городе Васильевка Запорожской области, увеличилось количество жителей. Семейство зоопарка пополнилось енотами-полоскунами.
Винница, зоопарк, верблюд

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