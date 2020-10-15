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В Одесском детсаду ребенок получил перелом черепа и ушиб мозга: родители обвиняют воспитателей

15 октября, 17:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Сейчас девочка находится в больнице

В Одессе в детском саду четырехлетняя девочка упала с турника. В результате падения у ребенка диагностировали ушиб головного мозга и перелом затылочной кости.

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Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Правоохранители рассказали, что ребенок упал с турника во время прогулки на свежем воздухе. После того, как девочку забрали родители, она жаловалась на головную боль и тошноту.

Врачи осмотрели пострадавшую: у нее была черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга и перелом затылочной кости. Сейчас ребенок находится с мамой в больнице.

Отец девочки обратился в полицию. По его словам, воспитатели не только не досмотрели его дочь, но и, видя, что после падения с высоты ей стало плохо, не оказали помощь. О том, что произошло, работники детсада рассказали уже через несколько часов после инцидента.

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Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований. Если вину работников докажут, им грозит штраф от 1000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или до трех лет лишения или ограничения свободы.

Напомним, ранее в Одессе ребенок на детской площадке наткнулся на штырь и попал в реанимацию.

А в Днепре при взрыве снаряда был тяжело ранен ребенок– мальчик 2011 года рождения: ему оторвало руку, а осколки посекли туловище и ноги.

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Одесса детский сад воспитатель
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