В одесском роддоме заместитель главврача упал в шахту лифта и погиб

Сегодня в одном из роддомов Приморского района в шахту лифта упал 49-летний заместитель главного врача по техническим вопросам. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

"Предварительно установлено, что пострадавший пытался самостоятельно устранить технические неисправности лифта. Обстоятельства трагедии выясняются. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 271 (нарушение требований законодательства об условиях труда) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие", – говорится в сообщении.

По информации dumskaya.net, в роддоме неожиданно сломался лифт. Лифтер повесила табличку о неисправности и вызвала сервисную службу. Завхоз, когда пришел на работу, увидел табличку и, предварительно переговорив с лифтером (то есть о вызове ремонтников он знал), решил устранить неисправность самостоятельно. Во время ремонта мужчина сорвался и упал в шахту лифта с высоты 4,5 м. Полученные травмы оказались смертельными.

Создается комиссия, которую возглавит сотрудник Главного управления Гоструда в Одесской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве девушка погибла, упав в шахту лифта.

Также сообщалось, что в Днепре сорвался лифт с 17-летней девушкой.