В Одесской области 10-летний ребенок повесился на "шведской стенке"

Мальчик во время игры упал и запутался в канате

Фото: ГУНП в Одесской области

В Южном полицейские устанавливают обстоятельства гибели 10-летнего мальчика. Ребенка нашли в петле из каната от "шведской стенки".

Как сообщили в пресс-службе полиции Одесской области, ребенка обнаружила его мать. Все попытки медиков, которых вызвала женщина, реанимировать ребенка оказались напрасными.

Фото: ГУНП в Одесской области

По данным копов, трагедия произошла, когда мальчик играл в своей комнате. Забравшись на стену, он упал и запутался в канате. В это время мать ребенка была в соседней комнате. Отметим, что семья погибшего благополучная и ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

"Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай"", – рассказали в полиции и отметили, что окончательное процессуальное решение будет принято после получения заключения судебно-медицинского эксперта.

Напомним, недавно в оккупированном Крыму погиб ребенок, оставленный в автомобиле, который скатился с горы.

А в столице произошел жуткий случай, который шокировал многих горожан. В квартире многоэтажки на проспекте Тычины на Березняках нашли мертвыми мужчину и женщину, а рядом с трупами родителей несколько дней жила двухлетняя девочка.

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