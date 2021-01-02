В Одесской области 6-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением

В Тарутинском районе Одесской области 6-летнего мальчика 1 января госпитализировали в районную больницу с огнестрельным ранением челюсти.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.
Обстоятельства происшествия не сообщаются, известно только, что полицейские изъяли из дома, где живет раненный ребенок, три единицы охотничьего оружия. При этом на оружие есть соответствующие разрешения и в момент изъятия оно находилось в сейфе.
Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ранения ребенка, назначен ряд экспертиз, .
Состояние мальчика пока стабильное, угрозы его жизни нет.
Происшествие предварительно квалифицировано как "небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия".
Напомним, в конце декабря в Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки попали в больницу с огнестрельными ранениями.
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