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В Одесской области 6-летнего ребенка госпитализировали с огнестрельным ранением

2 января, 23:57

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Полиция изъяла у семьи мальчика охотничье оружие

В Тарутинском районе Одесской области 6-летнего мальчика 1 января госпитализировали в районную больницу с огнестрельным ранением челюсти.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Обстоятельства происшествия не сообщаются, известно только, что полицейские изъяли из дома, где живет раненный ребенок, три единицы охотничьего оружия. При этом на оружие есть соответствующие разрешения и в момент изъятия оно находилось в сейфе.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ранения ребенка, назначен ряд экспертиз, .

Состояние мальчика пока стабильное, угрозы его жизни нет.

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Происшествие предварительно квалифицировано как "небрежное хранение огнестрельного оружия, повлекшее тяжкие последствия".

Напомним, в конце декабря в Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки попали в больницу с огнестрельными ранениями.

Мы также сообщали, что в Одесской области злоумышленник застрелил находившегося в автомобиле мужчину.

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дети ранение мальчик одесская область огнестрельное оружие
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