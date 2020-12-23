В Одесской области обстреляли автомобиль: пассажир погиб (фото)

В Одесской области злоумышленник застрелил находившегося в автомобиле мужчину.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Убийство произошло на автодороге в Окнянском районе. Предварительно установлено, что к автомобилю ВАЗ подъехала Honda, из салона которой выстрелили из охотничьего ружья в пассажира.
От полученного ранения житель Подольска скончался на месте.
Злоумышленник на иномарке с места происшествия скрылся. Для розыска и задержания убийцы объявили спецоперацию "Сирена".
По факту умышленного убийства начато уголовное производство. Сейчас на месте преступления работают следователи.
В соцсетях пишут, что убийство могло произойти из-за девушки.
Напомним, ранее в Черновицкой области охотник застрелил мужчину, который рубил в лесу елку.
Также сообщалось, что в Одесской области застрелили 16-летнего мальчика. Правоохранители задержали подозреваемого.
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