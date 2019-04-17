На Прикарпатье медики жалуются на нехватку вакцины от бешенства

Нападения дворовых собак на людей в регионе участились





В такую ситуацию попала Светлана Фицик. 15-летнюю дочь женщины во дворе покусали бездомные собаки.

"Одна собака вцепилась ей в ногу и укусила. Покусала не очень сильно, но выступила кровь. В травмпункте сказали – бесплатных вакцин, которыми должно обеспечивать государство, нет", – рассказала мать пострадавшей.

Потратив целый день на поиски, женщина нашла препарат в одной из частных аптек. Цена одной апмулы – более 580 гривен, а таких необходимо шесть. Денег у многодетной семьи хватило только на три дозы.

В общем вакцины в Ивано-Франковске не хватает, хотя спрос на нее сумасшедший. С начала года к медикам обратились более двух десятков горожан, покусанных дворовыми собаками. И без вакцины, говорят врачи, последствия таких укусов могут быть фатальными. Очень трудно с препаратами и в районах. Там вакцины нет ни в больницах, ни в аптеках. Из необходимых четырех тысяч доз медики не получили и половины. Чтобы предотвратить случали заражения бешенством, в области начали массово прививать животных. Для четвероногих, в отличие от людей, вакцина пока есть.

Всего с начала года на Прикарпатье зафиксировали уже пять случаев бешенства. Распознать эту болезнь трудно, а вот заразиться – легко. Бешенство передается со слюной даже через небольшой укус. Если такое случилось, медики советуют как можно быстрее промыть пораженное место, наложить бинт и изо всех сил бежать в ближайший травмпункт. Вот только определить, заразился ли человек до появления смертельных симптомов у животного – невозможно.

Ранее мы писали о том, что в Днепре женщина сломала руку и позвоночник из-за нападения стаи бездомных собак. По словам пострадавшей, травмы она получила, когда пыталась отбиться от стаи бездомных собак. На женщину животные напали поздно ночью, когда она шла по тропинке через балку.

А жителей села под Черниговом терроризируют стаи собак. Люди уже боятся отпускать детей в школу без сопровождения.

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