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В Одесской области директора приюта подозревают в развращении малолетних

2 сентября, 12:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Копы назначили ряд экспертиз

В Одесской области директора дома ребенка подозревают в растлении трех девочек семи и пяти лет. В полицию с соответствующим заявлением обратилась сотрудница учреждения.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "развращение малолетних". Правоохранители проверяют сообщение.

Во время предварительного медицинского обследования девочек никаких следов, свидетельствующих о сексуальном насилии, не обнаружено.

Также детей опросили в присутствии школьного психолога и законных представителей. О факте полового насилия или развращении они ничего не рассказывают. По словам девочек, они ходили в кабинет директора смотреть мультфильмы и играть.

Сообщается, что расследование продолжается. Полицейские принимают все необходимые меры, направленные на сбор доказательств вины или невиновности мужчины.

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"Назначена судебно-медицинская экспертиза на факт обнаружения телесных повреждений, характерных для изнасилования или причинения физического насилия. По ее результатам будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установит правдивость и объективность показаний, предоставленных детьми с нарушением развития", – рассказали в полиции.

Сейчас оснований для сообщения директору о подозрении недостаточно. Если вину мужчину докажут, за свои действия он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

Ранее мы сообщали, что в Николаевской области мужчина развращал маленькую внучку.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

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Одесса дети полиция директор растление приют подозрение
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