В Николаевской области мужчина развращал маленькую внучку

Ему грозит до восьми лет тюрьмы

В Николаевской области правоохранители задержали 66-летнего мужчину, которого подозревают в растлении девятилетней внучки.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, 1 сентября в полицию с заявлением обратилась жительница Очаковского района. Женщина рассказала, что стала свидетелем того, как ее муж совершал действия сексуального характера по отношению к их внучке.

По словам девочки, подобное происходило неоднократно. Известно, что ребенок сирота, и находится на воспитании бабушки и деда.

Следователи задержали нетрезвого пенсионера и отправили в СИЗО. В ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по статье "развращение", проводится расследование. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в растлении ребенка заподозрили родственника. Копы открыли уголовное производство.

Также напомним, не так давно Верховная Рада проголосовала за введение реестра педофилов, доступ к которому будут иметь правоохранители и сотрудники учебных учреждений.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться