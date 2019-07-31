В Одесской области фермер выращивает квадратные арбузы 2019-07-31T16:56:00+03:00 Одесса Необычные ягоды скоро поступят в продажу

Арбузы причудливой квадратной формы вырастили одесские аграрии. Позади – два года экспериментов с различными сортами и формами. Теперь эти ягоды массово покупают на подарки и на выставки. Технологию подсмотрели у зарубежных фермеров.

"В Азии, в Японии, в Китае люди такие арбузы успешно выращивают уже 20-50 лет. Но у них он часто получается не спелым. У меня была задача, чтоб он вырос спелым, вкусным, органическим", – говорит аграрий Роман Дяжук.

Ягоды тут выращивают органические, следовательно – без добавления химических веществ. А квадратным арбуз делают специальные формы. Экспериментировал фермер Роман Дяжук с различными сортами два года.

"Вот, к примеру, тонкошкурый сорт – не принял форму. Не совсем идеальная форма получилась, поэтому мы такие запускать в продаже не можем", – говорит Роман Дяжук.

Корреспонденты "Сегодня" продегустировали один из квадратных арбузов. Он оказался сладким, как мед. Самым успешным фермер считает сорт "зеленый полосатый" – он наиболее популярный в Украине. Квадратный арбуз этого сорта весит около пяти килограмм. Если же оставить его круглым – он будет вдвое тяжелее.

"Чтобы не было пятен, мы постоянно этот арбуз переворачиваем, в неделю два-три раза", – рассказывает работник бахчи Михаил Параскива.

Пока здесь вырастили около сотни квадратных арбузов. Для продажи мало, но украинским кубическими арбузами уже заинтересовалась одна из всемирных сетей супермаркетов, говорит фермер.

Ранее мы рассказывали, как выбирать спелый и качественный арбуз. Кроме того, "Сегодня" делились лайфхаком, как сохранить арбуз до Нового года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама