Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
27,98

В Одесской области фермер выращивает квадратные арбузы

Сегодня, 16:56

Необычные ягоды скоро поступят в продажу

В Одесской области фермер выращивает квадратные арбузы Одесса Необычные ягоды скоро поступят в продажу

Арбузы причудливой квадратной формы вырастили одесские аграрии. Позади – два года экспериментов с различными сортами и формами. Теперь эти ягоды массово покупают на подарки и на выставки. Технологию подсмотрели у зарубежных фермеров.

"В Азии, в Японии, в Китае люди такие арбузы успешно выращивают уже 20-50 лет. Но у них он часто получается не спелым. У меня была задача, чтоб он вырос спелым, вкусным, органическим", – говорит аграрий Роман Дяжук.

Ягоды тут выращивают органические, следовательно – без добавления химических веществ. А квадратным арбуз делают специальные формы. Экспериментировал фермер Роман Дяжук с различными сортами два года.

"Вот, к примеру, тонкошкурый сорт – не принял форму. Не совсем идеальная форма получилась, поэтому мы такие запускать в продаже не можем", – говорит Роман Дяжук.

Корреспонденты "Сегодня" продегустировали один из квадратных арбузов. Он оказался сладким, как мед. Самым успешным фермер считает сорт "зеленый полосатый" – он наиболее популярный в Украине. Квадратный арбуз этого сорта весит около пяти килограмм. Если же оставить его круглым – он будет вдвое тяжелее.

"Чтобы не было пятен, мы постоянно этот арбуз переворачиваем, в неделю два-три раза", – рассказывает работник бахчи Михаил Параскива.

Пока здесь вырастили около сотни квадратных арбузов. Для продажи мало, но украинским кубическими арбузами уже заинтересовалась одна из всемирных сетей супермаркетов, говорит фермер.

Ранее мы рассказывали, как выбирать спелый и качественный арбуз. Кроме того, "Сегодня" делились лайфхаком, как сохранить арбуз до Нового года.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

продажа одесская область арбуз форма

Реклама

Реклама

Новости партнеров

​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза
Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза
В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона
В середине Тихого океана существует гигантская мертвая зона
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Цвет одежды имеет значение, если вы хотите добиться успеха
Последний бой УПА. 1960 год
Последний бой УПА. 1960 год

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Онлайн Суперкубка Украины:
Онлайн Суперкубка Украины: "Динамо" одержало волевую победу над "Шахтером"Футбол
В Одессе после закрытия тюрьмы 30 котов остались без хозяев
В Одессе после закрытия тюрьмы 30 котов остались без хозяевОдесса
Лобовое столкновение под Одессой: в ДТП тяжелые травмы получили шесть человек
Лобовое столкновение под Одессой: в ДТП тяжелые травмы получили шесть человекОдесса
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины
Где смотреть онлайн матч за Суперкубок Украины "Шахтер" – "Динамо"Футбол
В Одесской области неделю ищут 13-летнюю девочку
В Одесской области неделю ищут 13-летнюю девочкуОдесса